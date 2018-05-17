16 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شبكة إنجليزية تكسر احتكار “BeIN SPORTS” لدوري الأبطال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

نجحت شبكة “BT SPORT” الإنجليزية في كسر احتكار شبكة “BeIN SPORTS” القطرية، بتوصلها إلى اتفاق يقضي بتمكنها من بث المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا مجانًا على الهواء مباشرةً على قناتها على موقع “يوتيوب”.

ويلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري الأبطال.

كما يقضي الاتفاق بأن تبث شبكة “BT SPORT” المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي تقام مساء اليوم بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي في مدينة ليون الفرنسية.

وكانت شبكة “BT SPORT” قد بثت المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الموسم الماضي بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد؛ ما رفع عدد متابعي شبكة “BT SPORT” على يوتيوب إلى 6.5 ملايين.

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