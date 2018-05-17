17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بـ5 مواطنين تورطوا في جرائم سلب وسرقة تحت تهديد السلاح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي مكون من 5 مواطنين تورطوا في ارتكاب عدة جرائم سطو وسلب تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، وانتحال صفة رجال الأمن.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة أنه بناء على عدة بلاغات وردت لمراكز الشرطة تم تكثيف جهود البحث والتحري التي أسفرت عن ضبط الجناة تباعاً من خلال كمائن محكمة، مبيناً أن الجناة في العقدين الثالث والرابع، وضبط بحوزتهم اثنين “ساطور”.

وأضاف أنه بمواجهة الجناة أقروا بارتكابهم 19 حادثة تنوعت بين السطو والسلب وسرقة نحو 40 ألف ريال، والعديد من الأجهزة الإلكترونية، والمقتنيات الشخصية، وتقاسمها فيما بينهم.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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