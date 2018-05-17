صور | حادث مروّع.. انقلاب مركبة من أعلى كوبري بالباحة

(أنحاء) – متابعات :-
باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بالباحة اليوم (الخميس) حادث انقلاب مركبة من أعلى كوبري الحمدة على طريق قلوة في المخواة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، أن البلاغ تلقته غرفة العمليات في تمام الساعة 2.13 صباح اليوم، وعليه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع.
وأضاف الزهراني، بعد مسح الموقع تَبَيّن وجود إصابة خطيرة، واتضح أنها لقائد المركبة؛ حيث أصيب بكسور مضاعفة في الأطراف السفلية، وتم التعامل معه إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقل الإصابة لمستشفى المخواة العام.