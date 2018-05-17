فيديو | “السدحان” يتحدث لأول مرة عن مسلسله “بدون فلتر”.. وسر اختياره هذا الاسم

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف الفنان عبدالله السدحان عن بعض كواليس مسلسل “بدون فلتر” الذي سيُعرض خلال شهر رمضان على شاشة قناة “السعودية”، لافتًا إلى أن سبب اختيار اسم المسلسل جاء للتأكيد على أنهم ينقلون الواقع إلى المُشاهد كما هو دون فلترة.
وقال السدحان خلال لقائه مع قناة “السعودية”، إن سبب اختياره تصوير أول حلقة من المسلسل بمسقط رأسه في مدينة شقراء يعود إلى ملاءمة كل الظروف فيها للنص المكتوب كأماكن وبيوت وغيرها.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية تحولت الكوميديا إلى إسفاف فوصل الأمر لتحول الدراما إلى مسرح، مشيرًا إلى أن تجربته الحالية مع جيل الشباب الصاعد هي تجربة أولية وجيدة في نفس الوقت.
وأوضح أن اهتمام التلفزيون السعودي لأول مرة بعملية إنتاج الدراما وتنظيمه لها بهذا الشكل هو شيء جميل بحد ذاته، موضحًا أنهم يواجهون بعض الصعوبات في الحصول على تصاريح من بعض الجهات لتوفير أماكن للتصوير فيضطرون أحيانًا إلى خلقها بالديكور مثل إنشاء سجن.