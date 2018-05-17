فيديو | لص يلاحق سيارة اشترى صاحبها جوالاً جديداً ليسرقه بعد وصول السائق لوجهته

(أنحاء) – متابعات : ــ
رصد مقطع فيديو عملية سرقة نفذها مجهول بعد ملاحقته لسيارة اشترى صاحبها جهاز جوال جديداً من سوق الاتصالات في حي المرسلات بالرياض وترصده له حتى وصوله لموقع آخر بعيد عن السوق.
وأظهر المقطع لحظة وصول صاحب السيارة إلى وجهته وإيقافها في مواقف إحدى البنايات واستمرار السارق في تتبع تحركاته، ليتمكن من سرقة الهاتف الموضوع في الصندوق الخلفي للسيارة.
وبعد مراقبة الشارع، عمد اللص إلى كسر زجاج باب السائق لفتح الصندوق الخلفي عبر الزر الخاص بذلك؛ لكن صاحب السيارة كان قد أمّن قفل الصندوق بالمفتاح فلم يستطع اللص فتحه.
وقرر اللص أخيراً أن يفتح الباب الخلفي ويحاول الوصول لصندوق السيارة من خلال إبعاد المقاعد الخلفية، واستطاع بعد ذلك الوصول للهاتف وإخراجه من السيارة وسرقته.
واستغرب مصور المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة من إصرار اللص الذي بدأ أولاً من ملاحقته له، وأخيراً عبر تجريبه لعدة طرق للوصول للهاتف وسرقته، مؤكداً ثقته بأن الأجهزة الأمنية ستتمكن من الإطاحة به.