فيديو وصور | المسجد الحرام يمتلئ بجموع المصلين لصلاة أول تراويح في رمضان

(أنحاء) – متابعات : ــ
امتلأت أروقة المسجد الحرام، مساء (الأربعاء)، بجموع من المصلين لأداء صلاة تراويح أول ليلة لشهر رمضان المبارك لهذا العام في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان.
وامتدت صفوف المصلين إلى جميع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، حيث قام رجال الأمن بجهود كبيرة لتسهيل دخول جموع المصلين إلى المسجد وترتيب صفوفهم في الساحات المحيطة، وتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط في التسهيل عليهم في أداء طوافهم.
من جهتها، سخرت الجهات الحكومية كافة طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل توافد قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والعمّار والزوار لأداء مناسكهم، فيما حشدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جميع طاقاتها لتوفير كل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.