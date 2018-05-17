أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»محرر من سجون الحوثي يصف ألم تعذيبه أمام عائلته وشلله.. ويؤكد وجود محتجزين من جنسيات مختلفة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | “المعتقل الشبح” في سجن “أبو غريب” يرو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى صاحب الصورة الأشهر في سجن “أبو غريب” في العراق، جانباً من المآسي
-
الفلبين تعلن رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى ا...بتاريخ
مانيلا – أ ف ب : ــ أعلنت الفيليبين اليوم الأربعاء رفع حظر مفروض على سفر عمالها إلى
-
دار إفتاء الحوثي: الأربعاء ليس رمضان لكن صومو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أصدرت دار الافتاء التابعة للحوثيين، مساء الثلاثاء، بيان، “غريب” عن موعد حلول شهر
-
فيديو | “رهينة أمريكي” لدى جبهة النصرة يُفجر ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى الصحفي الأميركي، ثيو بادنوس، تفاصيل احتجازه لدى جبهة النصرة لمدة 22 شهرا،