17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: أمريكا طلبت من كوريا الشمالية مواد نووية عابرة للقارات

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

نقلت صحيفة أساهي يوم الخميس عن عدد من المصادر المطلعة على ملف كوريا الشمالية قولها إن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الشمالية شحنا عبر البحار لعدد من الرؤوس الحربية النووية وصاروخا باليستيا عابرا للقارات وغيرها من المواد النووية في غضون ستة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فيما يبدو أثناء لقائهما هذا الشهر إن واشنطن ربما ترفع بيونجيانج من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا شحنت كوريا الشمالية تلك المواد النووية.

وقالت الصحيفة إن واشنطن تنظر في منح ضمانات لنظام كيم في حالة موافقة بيونجيانج على نزع السلاح النووي بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه خلال القمة المقررة بين زعيمي البلدين يوم 12 يونيو حزيران على أن يشمل البيان المشترك الصادر عنهما هذا الموقف.

وأثارت كوريا الشمالية الشكوك يوم الأربعاء حول امكانية انعقاد القمة الأولى من نوعها بعدما وصفت التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها استفزاز وألغت محادثات رفيعة المستوى مع سول.

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