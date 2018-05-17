17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: بعد تطبيق السماح بقيادة المرأة.. توقيف المخالفات السعوديات في دور رعاية الفتيات و”الوافدات” في السجون

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر أن إدارات المرور في المناطق ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتفقتا على تحويل الفتيات السعوديات اللاتي يتطلب توقيفهن بعد تطبيق السماح للمرأة بالقيادة في 10 شوال المقبل إلى مراكز رعاية الفتيات، فيما تحول غير السعوديات للسجون.

وجاء اتفاق المرور ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لـ”عكاظ”، خلال عدة اجتماعات جمعت بين إدارات المرور بالمناطق وفروع الوزارة، حيث اتفق الطرفان على أن يكون تحويل الفتيات عن طريق المرور، وأن تحول إلى دور الرعاية من عمرها بين 13 و30 عاماً، فيما يجري الرفع بطلب توقيف من تجاوز عمرها 40 عاماً من السعوديات وغير السعوديات، وتخصيص دور توقيف لهن.

وأشارت المصادر إلى أنه في المناطق والمحافظات التي لا يوجد فيها دور رعاية فتيات تحول الموقوفات إلى السجون.

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