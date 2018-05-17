17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بحادث مروري بطريق عسفان بجدة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تسبب حادث انقلاب مركبة على طريق عسفان الشامية “الخط القديم” بمحافظة جدة في وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، وتعرض 3 آخرين لإصابات مختلفة نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وبحسب المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، فإن فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر باشرت مساء أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بانفلاب سيارة على طريق عسفان القديم.

وأضاف المتحدث أنه بعد مباشرة الحادث اتضح أنه أسفر عن مصرع 4 أشخاص و3 حالات إصابة حرجة، وأن الفرق الإسعافية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى خليص العام، إلا أن حالتهم حرجة.

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