مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بحادث مروري بطريق عسفان بجدة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
حادث مروري يتسبب في مصرع وإصابة 8 أشخاص بجدة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تسبّب حادث مروري وقع على طريق شمال شرق محافظة جدة، اليوم (الاثنين)، في مصرع
-
وفاة طفل دهسًا أمام مبنى الأحوال المدنية بالب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، اليوم الاثنين، بعد تعرّضه للدهس أمام
-
طائرة صينية تهبط اضطرارياً بعد كسر الزجاج الأ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية اليوم الاثنين أن طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان اضطرت
-
فيديو | موقف بطولي لشرطي إماراتي.. ينقذ قائد ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثق مقطع مصور نشرته شرطة دبي، شجاعة أحد منسوبيها، عندما قام بإنقاذ أحد الأشخاص