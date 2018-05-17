17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر تعلن مقتل 19 إرهابيا في حصيلة جديدة بسيناء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن الجيش مقتل 19 إرهابيا وتدمير عدد من مخابئهم، شمال ووسط سيناء، الخميس، في أحدث بيان بشأن العمليات الجارية في شبه الجزيرة الواقعة شرقي مصر.

وأوضح البيان أن القوات عثرت بحوزة الإرهابيين على عدد من البنادق الآلية والذخائر، ودمرت عربة كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها لاختراق الحدود الغربية.

وقال البيان إن العمليات التي شاركت فيها القوات الجوية، أسفرت عن “القضاء على 19 تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وأجهزة الاتصال والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري”، شمال ووسط سيناء.

كما تم “اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، والقبض على 20 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وبدأت مصر منذ أشهر حملة مكثفة للقضاء على المجموعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لـ”داعش”، الذي يطلق على نفسه اسم “ولاية سيناء”.

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