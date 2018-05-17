أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصر تعلن مقتل 19 إرهابيا في حصيلة جديدة بسيناء
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مصادر: أمريكا طلبت من كوريا الشمالية مواد نوو...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- نقلت صحيفة أساهي يوم الخميس عن عدد من المصادر المطلعة على ملف كوريا الشمالية
-
أحمدي نجاد يوجه انتقادات شديدة لخامنئي ويحذر ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- وجه الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد انتقادات شديدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجاً على
-
مكتب التحقيقات الأميركي: لدينا 2000 تحقيق يتع...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي أمام لجنة تابعة للكونجرس الأميركي يوم الأربعاء
-
محرر من سجون الحوثي يصف ألم تعذيبه أمام عائلت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى الناشط اليمني جمال المعمري، الذي أُفرج عنه من سجون ميليشيا الحوثية مؤخراً،