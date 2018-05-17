17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هدف”: نعمل على صرف مبالغ دعم 1854 منشأة صغيرة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، خالد أبا الخيل، اليوم (الخميس)، إن الصندوق يعمل على إنهاء إجراءات صرف مبالغ دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

وأوضح أن الصندوق تواصل مع 1854 منشأة استكملت تحديث بياناتها وحساباتها البنكية، وسيجري صرف المبالغ لهم؛ تشجيعاً على تشغيل تلك المنشآت الصغيرة، ودعماً لهم ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الضرورية خلال مرحلة التشغيل.

وأفاد أن الدعم سيُصرف شهرياً ولمدة سنتين في حال وافق الصندوق على طلب الدعم المقدم من مالك المنشأة، لافتاً إلى أن الصندوق يستقبل الطلبات إلكترونياً، وأن جميع الطلبات تخضع للدراسة.

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