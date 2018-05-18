17 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أمير القصيم يؤكد على المساجد بالفصل بين أذاني المغرب والعشاء بساعتين.. ويوجه بمعاقبة المخالفين
﻿

أمير القصيم يؤكد على المساجد بالفصل بين أذاني المغرب والعشاء بساعتين.. ويوجه بمعاقبة المخالفين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على ضرورة التزام مساجد المنطقة بالفاصل الزمني المحدد بساعتين بين أذاني المغرب والعشاء خلال شهر رمضان، وعدم الجمع بين أذان العشاء والإقامة دون الفصل بينهما.

وشدّد أمير المنطقة – في خطاب أرسله لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم – على أهمية متابعة تنفيذ ذلك، وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل أئمة المساجد والمؤذنين إلى عدم الخضوع لرغبات المأمومين في تعجيل أذان العشاء قبل الوقت المحدد في التقويم.

ولفت أمير المنطقة إلى أن هذا التوجيه يأتي عملاً بفتوى سماحة المفتي العام، وتوسعةً على الناس ومراعاةً لهم ورفقاً بهم؛ كي لا تحصل لهم مشقة بسبب تقديم صلاة العشاء، أو تفوّت عليهم الصلاة بسبب عدم الفصل بين الأذان والإقامة بزمن.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق