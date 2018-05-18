18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأفلاج.. إصابة بالرأس وكسور متفرقة لطبيب تعرض للدهس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعرض طبيب لحادث دهس بالطريق العام وإصابات بليغة بالرأس نقل على إثرها لمستشفى الأفلاج العام وأدخل غرف العناية المركزة .

واستقبل قسم الطورائ بمستشفى الأفلاج مساء أمس الأربعاء طبيباً يعمل في أحد المراكز الأهلية تعرض لحادث دهس تسبب في إصابته بالرأس وكسور متفرقة بالجسم نقل بعد تلقي العلاجات اللازمة لغرفة العناية المركزة وحالته الصحية حرجة، حسب “سبق”.

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