17 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية «إعادة الأمل»

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد الرقيب سعيد محمد الهاجري أحد جنودها المشاركين في عملية ” إعادة الأمل”، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وعبرت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات عن تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد.

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