18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” توضح حقيقة بيع منتج “سيريلاك” صناعة إيرانية في أسواق المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

علقت وزارة التجارة والاستثمار على مقطع فيديو متداول يشير إلى بيع منتج غذائي للأطفال “سيريلاك” مصنوع في إيران، في أسواق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين إن “المقطع المصور لمنشأة تجارية خارج السعودية، ويتضح ذلك من خلال بطاقة السعر الموجودة على الرف”.

وكان أحد الناشطين غرد إلى وزارة التجارة بقوله: “إلى وزارة التجارة مع التحية، حليب سيريلاك صناعة إيرانية!!؟؟؟”، ليرد عليه متحدث الوزارة بنفي ذلك.

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