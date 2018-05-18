أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»«التجارة» توقف موقعاً وتطبيقاً إلكترونياً وحسابات تروج لسلع مخالفة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
عسير.. منح وسام الملك عبدالعزيز لمواطن تبرع ل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- منح المقام السامي المواطن مقرن بن عبدالرحمن آل مغني، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة
-
أمير القصيم يؤكد على المساجد بالفصل بين أذاني...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على ضرورة التزام مساجد
-
بأمر الملك ..توفير 300 ألف نسخة من المصحف الش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –
-
شاهد.. لقطات ترصد الجانب الإنساني في عمل رجال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصدت صور الجوانب الإنسانية، التي يحرص رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والقوة الخاصة