17 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بأمر الملك ..توفير 300 ألف نسخة من المصحف الشريف بالحرمين الشريفين
﻿

بأمر الملك ..توفير 300 ألف نسخة من المصحف الشريف بالحرمين الشريفين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بتوفير 300 ألف نسخة من المصحف الشريف في المسجد الحرام والمسجد النبوي من إصدارات مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة .

وثمن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتوفير 300 ألف نسخة من المصحف الشريف منها 200 ألف نسخة بالمسجد الحرام و100 ألف نسخة بالمسجد النبوي، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للراغبين في تلاوة القرآن الكريم.

ودعا الشيخ السديس الجهات ذات العلاقة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البدء في استقبال نسخ المصحف الشريف واتاحتها لضيوف الرحمن.

وقال معاليه : إن مرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتادوا على هذا الإهداء القيم وهذه الرعاية الكريمة من قادة هذه الدولة المباركة – أدام الله أمنها واستقرارها – منذ عهد المؤسس – طيب الله ثراه – حتى العهد الحاضر الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق