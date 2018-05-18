17 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حتماً سأكون.. في رمضان

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

لا أعرف سر هذه المشاعر الجياشة التي تنتابني في رمضان وما يجتاحني من حنين للماضي بمجرد اطلالته والذي أشعر معه أن روحي تغادرني لترفرف في أزقة الحارة مستعيدة ذكرياتنا الرائعة التي عشناها هناك وربما واكب ذلك غزارة في أحرفي تُجسد هذه الأحاسيس المتدفقة حتى لكأنها تنتظم طواعية فيكتب القلم دونما عناء، فكان أن شهد هذا الشهر قبل ثلاثة عشر عاماً أو نحو من ذلك مولد حكايتي الأولى وكانت مسلسل رمضاني أسميته “يوميات كيمو في رمضان” نشر وقتها في المنتديات وعلى مدونتي الشخصية وكان موجهاً للشباب يحكي ممارساتهم في رمضان والمفارقات والمكائد الطريفة التي يعيشونها في ألعابهم الشعبية طوال لياليه فكانت عشرين حلقة أظنها جميلة وممتعة أضحكت وأبكت من طالعها كما قيل لي وكانت ذكرى رائعة لا تنسى لأنها تعد على  بساطتها وعفويتها نواة دخولي عالم الرواية بكتابتي روايتي الأولى “حتماً سأكون” في رمضان من العام الماضي بعد محاولات فاشلة متعددة بينهما حتى وجدت ضالتي في هذا الشهر فكانت هذه السردية التي دارت أغلب أحداثها أيضاً في لياليه لتصور حياة الأجداد من خلال تلك المرأة العظيمة التي صبرت وعكفت على تربية أبنها حتى تكون نجاتها على يديه ويعيد البسمة التي أفتقدتها طوال ثمانية عشر عاماً هي سنين فقدها لأبيه عندما سعى هو أيضاً لتحقيق حلمه في رمضان وباقي الأحداث المشوقة والإثارة التي يعرفها من طالعها أو من سيطالعها خلال ليالي هذا الشهر.

هذه الرواية كانت في بدايتها مسلسل رمضاني أردت نشره على صحيفة أنحاء إلا أنني أحجمت عندما بدا لي أن الحكاية تنتظم في عقلي الباطن دون جهد مني وبسرعة لم أعهدها في قلمي المتواضع ما جعلني أتوقع أن الأمر أكبر من ذلك بكثير حينها قررت أن تكون رواية مطبوعة رغم أنني وقتها لم أكتب سوى عشرين صفحة وبالفعل اكتملت نسختها الأولية مع أخر ليلة من لياليه ولعل ما منحني هذه الثقة الجنونية هي تلك الحالة الوجدانية العالية التي أخبرتكم بها وأجهل سببها وإن كنت أراها ربما في تلك الأيام الرائعة التي عشناها في صبانا وربما شبابنا عندما كنا نلهو ونلعب دون حسيب أو رقيب طوال ليالي هذا الشهر وتتحقق أغلب أمانينا خلاله حتى أصبح رمضان وعاء جل مغامراتنا الصبيانية وشطحاتنا الشبابية ومشاريعنا التجارية وقد يكون بسبب ارتباطه معي شخصياً بمطالعة روائع الأدب العربي والعالمي حين كنت نهماً جداً في القراءة وأكثر نهماً في رمضان.

خلاصة القول أرى أن أي عمل، مبارك في هذا الشهر صغر أم كبر ويسهل القيام به باستمتاع عجيب ولعل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التاريخية العظام ما يؤكد هذا المفهوم فهلا جعلناه انطلاقتنا نحو تحقيق أهدافنا حتى يكون شعارنا بالفعل.. “حتماً سأكون.. في رمضان”

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