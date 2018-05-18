18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سان جيرمان وليفربول يرغبان بكسب خدمات بوفون
﻿

سان جيرمان وليفربول يرغبان بكسب خدمات بوفون

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تلقى الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عرضًا من نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية، فإن بوفون صاحب الـ40 عامًا، تلقى عرضًا مدته عامين من نادي باريس سان جيرمان، الذي تعاقد مؤخرا مع توماس توشيل مدرب دورتموند الأسبق.

وكان بوفون أعلن أمس الخميس انتهاء مسيرته مع يوفنتوس والتي استمرت 17 عامًا.

وألمحت وسائل إعلام بريطانية، إلى اهتمام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أيضاً، بضم الحارس الأسطوري.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق