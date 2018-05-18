18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سوريا.. انفجارات مجهولة تهز مطار حماة العسكري
﻿

سوريا.. انفجارات مجهولة تهز مطار حماة العسكري

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

هزت انفجارات ضخمة، الجمعة، مطار حماة العسكري في وسط سوريا لم تُعرف أسبابها بعد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن الانفجارات وقعت “في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار” قرب مدينة حماة.

وأورد المرصد أنه “لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات”، مشيرا إلى أنها “تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة”.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن “سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة” من دون إضافة أي تفاصيل.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف “الإيرانية” ردا على هجوم صاروخي قالت أيضاً أنه “إيراني” على الجولان المحتل.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يتواجد فيها إيرانيون.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق