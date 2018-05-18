شاهد.. أول جمعة في رمضان بالحرمين الشريفين

(أنحاء) – متابعات :-
أدّى المصلون اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان وسط منظومة الخدمات التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
ففي المسجد الحرام، وفي أجواء روحانية أدت جموع المصلين الصلاة، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان، متمتعين بالخدمات التي وفرتها الجهات الحكومية المعنية، وامتلأت أروقة وساحات وأدوار المسجد الحرام بالمصلين والزائرين والمعتمرين، من داخل المملكة وخارجها.
وأدّى المعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل الخطط الموضوعة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه، حيث وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين خدمات عدة لتوعية العمار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح.
وبالمثل امتلأت أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل المملكة وخارجها لصلاة الجمعة في المسجد، حيث جُندت كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة قاصدي المسجد النبوي، حيث يعمل أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة وعامل لنظافة المسجد وتوفير أكثر من 300 طن من مياه زمزم الباردة يوميًا.