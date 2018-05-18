شاهد.. لقطات ترصد الجانب الإنساني في عمل رجال الأمن بالحرم المكي أول أيام رمضان

(أنحاء) – متابعات :-
رصدت صور الجوانب الإنسانية، التي يحرص رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والقوة الخاصة للحج والعمرة، على الاهتمام بها أثناء أداء مهامهم في الحرم المكي.
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) أفراد الأمن وهم يؤدون واجباتهم الإنسانية لمساعدة المعتمرين كبار السن، فضلاً عن إرشاد آخرين ممن ضلوا الطريق إلى محل إقامتهم ومساعدة من يصاب منهم بالإجهاد، والتخفيف عليهم من وطأة الحر.
يُذكر أن هذه الجهود تلقى تقديرا من قاصدي بيت الله الحرام ويلهجون بالدعاء بأن يجزي الله رجال الأمن خير الجزاء على ما يقدمونه من أعمال أمنية وإنسانية.