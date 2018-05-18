18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة جازان توضح حقيقة شاب ظهر باكيًا على قبر شقيقه: القاتل في السجن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بينت شرطة جازان حقيقة المقطع المتداول الذي ظهر من خلاله شاب في محافظة أبو عريش يتظلم باكيًا على قبر شقيقه متهمًا بدفنه دون علم والدته ومخالفة توجيهات الداخلية، موضحة أن القاتل تم القبض عليه وهو الآن في السجن وأن الدفن تم بعد رفض الأسرة كل المحاولات لاستلام جثمانه.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي: بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يُظهر شابًّا أمام قبر أخيه بمحافظة أبو عريش ويتظلم بسبب دفن جثة شقيقه؛ نوضح أن حادثة مقتل أخيه وقعت قبل ثلاث سنوات تقريباً في ظروف غامضة، وقد تم التوصل للقاتل في وقت قياسي حينها، وأودع التوقيف وتولت الجهات المختصة التحقيق في القضية، وهي الآن رهن النظر الشرعي المطهر، والمتهم سجين رهن ما يصدر من أحكام شرعية.

وتابع: أما فيما يخص دفن الجثمان فقد صدر أمر من جهة التحقيق بتسليم الجثمان لذويه بعد الانتهاء من إجراءات التشريح ورفض استلامه من قبل ذويه طيلة الفترة الماضية، رغم محاولات متكررة من كافة الجهات المعنية، إلا أنها قوبلت بالرفض وتم العرض عن ذلك وصدر التوجيه من صاحب الصلاحية بالدفن تحت إشراف لجنة مشكلة لهذا الخصوص، وأعدت المحاضر اللازمة بذلك وبعد الدفن تم تسجيل المقطع المتداول.

وأكمل: شرطة منطقة جازان -إذ تعلن ذلك- لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، وإن ما أقدم عليه صاحب المقطع يعتبر ضمن قضايا الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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