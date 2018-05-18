أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شرطة جازان توضح حقيقة شاب ظهر باكيًا على قبر شقيقه: القاتل في السجن
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
من أجل توثيق الأواصر بين المنسوبين وعائلاتهم....بتاريخ
(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ اقامت مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة والمتمثلة بإدارة التواصل الداخلي للموارد البشرية
-
هذه العقوبات تنتظر النساء “المفحطات”...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تنتظر قائدات المركبات مخالفات تستوجب إيقافهن عند ارتكابها، أبرزها التفحيط والذي شهد تعديلا
-
“أمانة الرياض” تعلن عن إجراء قرعة على 3 آلاف ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، أنها ستجري قرعة إلكترونية علنية على أراضٍ ممنوحة
-
فيديو | تعطل مصعد مستشفى الملك فهد بالمدينة ي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة بياناً اعتذر فيه مستشفى الملك فهد بالمدينة