عسير.. منح وسام الملك عبدالعزيز لمواطن تبرع لوالده بجزء من كبده

(أنحاء) – متابعات :-
منح المقام السامي المواطن مقرن بن عبدالرحمن آل مغني، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ تكريماً له على تبرعه بجزء من كبده لوالده.
وقلّد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الشاب أول أمس (الخميس) في الإمارة، مؤكداً له أن هذه البادرة ليست مستغربة من أبناء المجتمع السعودي، مثمناً المبادرة الإنسانية التي سجّل بها الشاب أروع الأمثلة في بر الوالدين.
من جهته أعرب آل مغني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد ولأمير عسير على حرصهم ودعمهم الدائم للأعمال الخيرية، مؤكداً أن منحه وسام الملك عبدالعزيز يُعد وسام فخر واعتزاز له بما يحمله من مضامين خيرية وبطولية، مشيراً إلى أن ما قدمه لوالده ما هو إلا جزء بسيط من حقوق الآباء على أبنائهم.