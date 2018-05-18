فيديو | البنتاغون ينشر مقطع لمقتل جنود أمريكيين في كمين لـ”داعش”

(أنحاء) – وكالات :-
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقطع فيديو حول عملية فاشلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي قامت بها قوات خاصة من الجيش الأمريكي في النيجر وأدت لمقتل جنود أمريكيين.
وكشف الفيديو عن تفاصيل جديدة عن مقتل الجنود الأمريكيين من أفراد القوات الخاصة في النيجر في أكتوبر 2017، بحسب شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية.
ويظهر الفيديو جثة الجندي لا دافيد جونسون، وهروب 7 جنود أمريكيين و4 جنود من النيجر إلى مستنقع للاختباء.
ونُشر على شبكة الإنترنت في شهر مارس الماضي فيديو يُظهر مقتل 4 جنود أمريكيين في النيجر.
وأشير وقتذاك إلى أن الفيديو الذي نشرته حسابات تنظيم “داعش”، أُخذ من كاميرات لجنود أمريكيين قتلوا في كمين نصبته جماعة تابعة لتنظيم “داعش” في النيجر.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، اللحظات الأخيرة للجنود الأمريكيين.