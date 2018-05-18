فيديو | الكاتب “بن بخيت”: ندمت على تغريدة “الخمر”.. والملك عبدالله أنقذني من السجن

(أنحاء) – متابعات : ــ
عبّر الكاتب والروائي عبدالله بن بخيت عن ندمه على تغريدته عن “الخمر” التي أثارت ضجة وتعرض على إثرها لانتقادات كبيرة، كما تحدث عن إنقاذ الملك عبدالله رحمه الله له من السجن في إحدى السنوات.
وقال الكاتب خلال استضافته في برنامج “مجموعة إنسان” على قناة MBC اليوم (الجمعة) تعليقاً على التغريدة التي قال فيها وقتها: “لم أجد في القران ما يحرم الخمر ولا يوجد له عقوبة” إنه ندم عليها ولم يقصد منها تحليل الخمر.
وأضاف أنه تعرض في إحدى السنوات لحملات تشويه بسبب آرائه، ورفعت الهيئة قضية في المحكمة ضده متهمة إياه بالاستهزاء بالدين، مؤكدًا أنه لولا الراحل الملك عبدالله لتم الزج به في السجن، حيث وجّه الملك بتحويل ملف القضية إلى جهة الاختصاص وهي وزارة الثقافة والإعلام التي رأت عدم وجود مبرر لإيقافه.