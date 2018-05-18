18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | المؤذن الذي لم ينقطع عن الأذان بالمسجد الحرام لـ 25 عاماً يتحدث عن تاريخ الإذانة بالحرم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

استعرض مؤذن الحرم المكي الشيخ علي أحمد ملا تاريخ الإذانة في المسجد الحرام، مبيناً أنه قبل إدخال أجهزة الصوت الحديثة كانت هناك 7 منارات تؤذن في وقت واحد.

وقال الشيخ الذي لم ينقطع صوته عن الأذان في المسجد الحرام لـ25 عاماً إن الأذان في الحرم يرجع لعائلة “بيت شيخ الحرم”، وكان من شروط اختيار المؤذن أن يكون صوته ندياً، وقوياً، وأن تكون مخارج حروفه سليمة.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته رئاسة الحرمين الشريفين أن الوضع الآن تغير، حيث أضيفت شروط جديدة يجب أن تتوفر في المؤذن، من أهمها أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، ومتفقها في الدين.

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