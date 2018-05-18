فيديو | المؤذن الذي لم ينقطع عن الأذان بالمسجد الحرام لـ 25 عاماً يتحدث عن تاريخ الإذانة بالحرم

(أنحاء) – متابعات :-
استعرض مؤذن الحرم المكي الشيخ علي أحمد ملا تاريخ الإذانة في المسجد الحرام، مبيناً أنه قبل إدخال أجهزة الصوت الحديثة كانت هناك 7 منارات تؤذن في وقت واحد.
وقال الشيخ الذي لم ينقطع صوته عن الأذان في المسجد الحرام لـ25 عاماً إن الأذان في الحرم يرجع لعائلة “بيت شيخ الحرم”، وكان من شروط اختيار المؤذن أن يكون صوته ندياً، وقوياً، وأن تكون مخارج حروفه سليمة.
وأضاف في مقطع فيديو نشرته رئاسة الحرمين الشريفين أن الوضع الآن تغير، حيث أضيفت شروط جديدة يجب أن تتوفر في المؤذن، من أهمها أن يكون حافظاً للقرآن الكريم، ومتفقها في الدين.