فيديو | يوسف الجراح يعلن اعتزاله التمثيل نهائياً

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن الممثل الكوميدي يوسف الجراح اعتزاله للتمثيل تماماً، مبيناً أن التمثيل كانت فترة جميلة مر بها، ولكنها انتهت الآن.
وقال الجراح إنه منذ البداية لم يكن يرى في داخله أنه سيكون ممثلاً طوال عمره، مضيفاً أن التمثيل كانت مرحلة عاشها مع الزملاء و قدم خلالها المسلسلات والعديد من الأعمال الدرامية.
وأوضح خلال استضافته في برنامج “ليالي المملكة” على قناة “mbc” أمس الخميس، أنه وجد نفسه منجذباً أكثر ناحية تقديم البرامج التلفزيونية، وأن ما يستطيع أن يقدمه من خلال البرامج أكبر مما سيقدمه من خلال المسلسلات.
وحول برنامجه اليومي في رمضان، أبان الجراح أنه يحرص منذ الصغر على التجول في الأسواق خلال فترة العصر وشراء الأشياء القديمة والأكلات الشعبية، مبيناً أنه يعشق تناول الفول بالإضافة للسمبوسة التي تعدها والدته.