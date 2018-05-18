17 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كاسيو وأبار يدشنان أول معرض جي شوك فريد من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

شهدت مدينة الرياض مساء يوم الثلاثاء الأول من مايو تدشين شركة محمود صالح أبار الوكيل الحصري لمنتجات شركة كاسيو كمبيوتر اليابانية بالمملكة لأول معرض ساعات كاسيو جي شوك فريد من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا من حيث المفهوم والتصميم العالمي الجديد لشركة كاسيو ببرج المملكة التجاري ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 35 عاما من إطلاق ساعات كاسيو جي شوك والتي تستمر لمدة عام في جميع أنحاء العالم.

وشرف حفل التدشين الشيخ رضا أبار رئيس شركة محمود صالح أبار الذي أثنى على المعرض الذي صمم وفق أرقى المستويات كوجهة جديدة لعملاء وزبائن ساعات كاسيو بمدينة الرياض وأشاد في نفس الوقت بالعلاقات التجارية والشراكة المتميزة التي تربط شركة أبار كوكيل حصري لمنتجات شركة كاسيو كمبيوتر بالمملكة لما يقارب من اربعة عقود تحققت خلالها انجازات واعمال ناجحة، كما شهد الحفل نخبة من عملاء وموزعي ساعات كاسيو ولفيف من الصحفيين والشخصيات الاجتماعية وقصي خضر مغني الراب والمذيع سعودي.

وقد علق الاستاذ ايمن كامل توفيق مساعد المدير العام لشئون كاسيو بشركة على افتتاح المعرض فأشار الى اهمية اختياره ليكون متجرا نموذجيا في برج المملكة بالرياض بتصميم جذاب نفذ بحرفية عالية على مساحة 50مترا مربعا واضاف بأن تدشين هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة من المعارض التي تم افتتاحها بمدينة الرياض لتكون نقاط للتواصل مع العملاء وخلق قنوات تسويقية لاجتذاب المتسوقين وتعزيز النشاط الترويجي ولتقوية العلاقة التجارية لساعات كاسيو وخاصة جي شوك والساعات المقاومة للصدمات. وقد تم اختيار مواقع هذه المعارض بعناية لتكون في مواقع ذات خصوصية وتميز تطل بها على العملاء والمتسوقين،  تجدر الاشارة بأن شركة كاسيو كمبيوتر وفي إطار سعيها الدائم الى توفير الأفضل لعملائها فانها تدعم بشكل مستمر خلق قنوات تسويقية جديدة لمنتجات كاسيو بالمملكة بالشراكة مع شركة أبار كوكيل معتمد ذي مكانة رائدة تتناسب مع عراقة ماركة كاسيو.

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