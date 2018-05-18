18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسؤول أمريكي: إيران تحول شهرياً 700 مليون دولار إلى حزب الله اللبناني

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن طهران تحول شهرياً إلى حزب الله اللبناني مبلغ 700 مليون دولار، لافتاً إلى أن تلك التحويلات تتم بأوامر من الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ولفت المسؤول، وفقاً لـ “سكاي نيوز العربية”، إلى أن الإدارة الأمريكية ستقوم بفرض عقوبات على الكثير من الكيانات والشركات الإيرانية، مبيناً أنها تجري مناقشات مهمة مع الأوربيين حول العقوبات لكنها ستدخل حيز التنفيذ خلال 180 يوماً.

وأشار إلى أن هدف العقوبات منع إيران من تمويل الإرهاب ووقف شراء التكنولوجيا الصاروخية والضغط عليها للعودة للمفاوضات، مضيفاً أنه يتعين على الإيرانيين الاختيار بين إصلاح اقتصادهم وتمويل الإرهاب.

وبيّن أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على بنك البلاد ومديره العام بالتنسيق مع الحكومة العراقية وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع البنك، كونه كان يسهل وصول الأموال لميليشيا حزب الله، متعهداً بملاحقة كل من لديه حساب بالريال الإيراني خارج إيران.

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