18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع مواطن في حادث مروع بعد ساعات من مساهمته في عتق رقبة ابن أخيه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

لقي المواطن سعود القحطاني مصرعه أمس (الخميس) في حادث مروري مروع بعد مرور 48 ساعة فقط من مساهمته في جمع دية عتق رقبة ابن أخيه السجین بندر بن مبارك القحطاني.

وبذل سعود القحطاني مجهوداً كبيراً في حملة التبرع لعتق رقبة ابن أخيه، قبل أن تعلن الحملة نجاحها في جمع الدية المشروطة من أهل الدم والتي بلغت 50 مليون ريال.

يشار إلى أن القائمون على حملة التبرع لعتق رقبة السجین بندر بن مبارك القحطاني قد نظموا الثلاثاء مجلساً خاصاً لاستقبال المتبرعین في إحدى محافظات غرب مدينة الرياض من إكمال المبلغ الذي اشترطه ذوو القتیل لعتق رقبة القاتل.

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