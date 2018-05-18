مصرع وإصابة 27 معتمراً في حادث مروع على طريق الهجرة بالمدينة

(أنحاء) – متابعات :–
لقي تسعة معتمرين آسيويين مصرعهم وأصيب 18 آخرين، بينهم ستة في حالة خطرة، إثر حادث مروع تعرضت له حافلتهم على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي أن غرفة العمليات تبلغت بوقوع الحادث على طريق الهجرة بالقرب من الكيلو (96)، وعلى الفور تم توجيه فرق الإسعاف وفريق التدخل السريع.
وأضاف أنه عقب الوصول ومباشرة الحادث، اتضح وجود 27 حالة، بينهم 9 وفيات، 6 حالات خطرة، 7 حالات متوسطة، 5 مستقرة.
وأشار إلى أنه جرى إكمال العملية الإسعافية في الموقع، ثم نقل جميع الحالات للمستشفيات.