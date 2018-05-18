ملك إسبانيا السابق يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مدرب “النجم الساحلي” يقر بوجود فساد في الكرة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ فتح الجزائري خير الدين مضوي، مدرب النجم الساحلي، على نفسه باب “الإقالة” من
-
سان جيرمان وليفربول يرغبان بكسب خدمات بوفون...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تلقى الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عرضًا من نادي
-
نايف هزازي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عرض نفسه ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ خرج اللاعب نايف هزازي، لاعب الاتحاد والشباب والنصر السابق، عن صمته ونفى صحة
-
“المرداسي” مهدد بالسجنبتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قالت مصادر مطلعة أن ملف الحكم الدولي فهد المرداسي تم تحويله للجهات القضائية