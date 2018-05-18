نايف هزازي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عرض نفسه للعب في نادي الهلال

(أنحاء) – متابعات : ــ
خرج اللاعب نايف هزازي، لاعب الاتحاد والشباب والنصر السابق، عن صمته ونفى صحة ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية عن عرض نفسه اللعب في نادي الهلال في الفترة القادمة دون مقابل.
وقال هزازي على صفحته بتويتر: ” توضيح لمتابعيّ الكرام.. إن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال، وتم الاعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر، لا يمت للحقيقة بصلة “.
وأوضح هزازي، أنه حالياً مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد، معبراً عن احترامه لنادي الهلال وجماهيره.
توضيح"لمتابعيني الكرام.
أن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال،وتم الإعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر
( لايمت للحقيقة بصلة)
، وحاليا أنا مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد"مع كامل احترامي للهلال وجماهيره
— Naif Hazazi (@hazazi16) May 17, 2018