نايف هزازي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عرض نفسه للعب في نادي الهلال

توضيح"لمتابعيني الكرام.

أن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال،وتم الإعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر

( لايمت للحقيقة بصلة)

، وحاليا أنا مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد"مع كامل احترامي للهلال وجماهيره

— Naif Hazazi (@hazazi16) May 17, 2018