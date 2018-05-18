18 مايو 2018 مـ / موافق 3 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نايف هزازي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة عرض نفسه للعب في نادي الهلال

بتاريخ رياضة ،شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

خرج اللاعب نايف هزازي، لاعب الاتحاد والشباب والنصر السابق، عن صمته ونفى صحة ما جرى تداوله خلال الفترة الماضية عن عرض نفسه اللعب في نادي الهلال في الفترة القادمة دون مقابل.

وقال هزازي على صفحته بتويتر: ” توضيح لمتابعيّ الكرام.. إن الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي بعرض خدماتي على نادي الهلال، وتم الاعتذار من قبل الرئيس سامي الجابر، لا يمت للحقيقة بصلة “.

وأوضح هزازي، أنه حالياً مرتبط بعقد مع نادي بوتوشاني الروماني تبقى فيه موسم واحد، معبراً عن احترامه لنادي الهلال وجماهيره.

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