أمير مكة يعزى الحارثي في وفاة والدته

(أنحاء) – مكة المكرمة :-
قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل تعازيه للدكتور خالد بن فهد الحارثي في وفاة والدته التي انتقلت الى رحمة الله تعالي في أول أيام رمضان وسأل سموه الله سبحانه وتعالي أن بتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أبناءها الصبر والسلوان، كما بلغه نقل تعازيه للأسرة الكريمة.
كما قدم الدكتور الحارثي الشكر لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته لهم مثمنين لسموه كل ما يقوم به سائلين الله تعالي لسموه الكريم التوفيق والسداد.