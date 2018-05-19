19 مايو 2018 مـ / موافق 4 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشريان: الانطلاقة الكبرى لـ”SBC” سبتمبر المقبل بمواهب سعودية شابة.. وأتعهد بصناعة تلفزيون تستحقه المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إن الانطلاقة الكبرى لقناة “SBC”، ستكون في سبتمبر المقبل، مؤكدا أنها ستستقطب المواهب السعودية الشابة.

وأوضح الشريان أن المعروض منذ انطلاقة القناة التي بدأت مع شهر رمضان المبارك بإنتاج نوعي، لم يصل إلى 40% من الانطلاقة الضخمة التي ستكون سعودية تقوم على السعوديين وتستهدف مشاهدتهم.

وتعهد الشريان بصناعة تلفزيون تستحقه المملكة بحجمها وثقلها على الصعد الدولية والعربية والإسلامية.

وأشار وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى وجود شباب سعوديين كثر لديهم خبرة وموهبة سيتم استقطابهم، وسيتم تدريبهم مع محطات عربية ودولية لتطوير كفاءتهم.

وكشف الشريان عن وجود توجه لتخصيص القناة وتحويلها إلى العمل بمرونة القطاع الخاص في المملكة، مؤكدا أن القناة حظيت منذ انطلاقتها على دخل إعلاني واعد جدا.

وكان وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، أكد في فيديو ترويجي لانطلاقة القناة على ضرورة العمل لإعادة تشكيل وهيكلة الإعلام السعودي، مشددا على أن المملكة زاخرة بالمواهب والشباب الذين يرفعون الرؤوس.

يذكر أن القناة بدأت انطلاقتها في الـ17 من مايو الجاري، مع أول أيام شهر رمضان بــ6 مسلسلات سعودية وعربية مع باقة من البرامج والمسابقات المنوعة.

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