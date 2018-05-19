19 مايو 2018 مـ / موافق 4 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“العمل” تعتزم تنفيذ 7 مشروعات لزيادة التوطين وتقليص الاستقدام.. تعرف عليها
﻿

“العمل” تعتزم تنفيذ 7 مشروعات لزيادة التوطين وتقليص الاستقدام.. تعرف عليها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على البدء في تنفيذ 7 مشروعات جديدة تهدف لزيادة نسبة توطين الوظائف في سوق العمل، وإتاحة الفرص للمواطنين والمواطنات للحصول على وظائف في المجالات المهنية والحرفية.

وتتضمن تلك المشروعات السبعة، وفقًا لـ “المدينة”، توفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، إتاحة التدريب الذي يوائم متطلبات السوق، تشجيع العمل عن بعد، تطوير آلية الاستقدام بغرض الاعتماد على الأيدي الوطنية، تشجيع العمل بالدوام الجزئي، تصميم مشروعات إنتاجية لمن يرغب في العمل الحر، وتطوير آليات وقنوات التوظيف.

يذكر أن وزارة العمل لديها مشروعات مهمة ضمن مبادرات 2020، ‏لرفع مستوى التوطين في مختلف المجالات، وإتاحة الفرص الحرفية والمهنية ‏أمام الجميع، ومنع الانكشاف المهني بالتعاون مع ‏جهات حكومية وخاصة عديدة‎.‎

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق