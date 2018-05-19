“بوابة مكة”.. تعرف على مصممها وأصل فكرتها

(أنحاء) – متابعات :-
“بوابة مكة” المجسم الخرساني الكبير الذي يطالعه القادمون من جهة جدة إلى العاصمة المقدسة، يعد بمثابة لوحة فنية تم تجسيدها على أرض الواقع بطول 152 متراً وعرض 31 متراً.
صمم مجسم البوابة الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز، في عام 1405هـ، وكلف تنفيذها 46 مليون ريال.
وأوضح الفنان ضياء عزيز أن فكرة المجسم مستوحاة من شكل المصحف الشريف الموضوع على حامل خشبي، مبيناً وفقاً لموقع “العربية نت” أن طرفي المجسم يتقاطعان في منتصف المجسم، ليشكلان بوابة كبيرة تقابل القادم إلى مكة والمغادر منها.
ونشأ الفنان ضياء في كنف أسرة فنية وأدبية، فقد كان والده أديباً، ووالدته تقوم برسم لوحات فنية وزخرفيه على المفارش والقماش، وقد ساهمت هذه البيئة في تشكيل ضياء الفنان وهو في سن مبكرة لم تتجاوز الثامنة.
وبدأ ضياء حياته الفنية بالعزف على عديد من الآلات الموسيقية كالعود، والكمان، وآلة القانون، وظهرت عنده موهبة الرسم وهو في سن الخامسة عشرة.
ورسم ضياء عديدا من اللوحات المستوحاة من البيئة الحجازية، وتفاصيل الحياة الاجتماعية اليومية داخل البيوت القديمة، كما كان مهتماً بالعمارة وعمارة الحارة ومكوناتها.