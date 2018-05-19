18 مايو 2018 مـ / موافق 4 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يحضر مباريات البطولة الرمضانية الدولية.. وسحب يومي على سيارة وأجهزة آيفون

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حضر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مساء اليوم الجمعة، مباريات البطولة الرمضانية الدولية التي تقام على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم السحب يومياً على سيارة مقدمة للجماهير في البطولة الرمضانية الدولية بجدة بالإضافة إلى جهازي آيفون وهدايا أخرى. 

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