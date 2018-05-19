19 مايو 2018 مـ / موافق 4 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرف على الدول التي يصوم سكانها أطول وأقصر عدد ساعات في العالم؟

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – أنس القاسم :-

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون تختلف ساعات الصيام حول العالم من دولة إلى أخرى، في الأرجنتين يصوم المسلمين فيها 11 ساعة و57 دقيقة وتعتبر أقصر مدة للصيام حول العالم … وفي كندا يصوم المسلمين فيها 19 ساعة و57 دقيقة وتعتبر أطول دول العالم في عدد ساعات الصوم… وفي الدول الإسلامية فإن جزر القمر تسجل أقصر الدول في ساعات الصيام بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة، بينما أطولها في الجزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة.

نبدأ في دول العالم فترتيبها من الأقصر في ساعات الصيام إلى الأطول، كالتالي:

الأرجنتين: 11 ساعة و57 دقيقة

 وأستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة

 وماليزيا: 13 ساعة و22 دقيقة

 والهند: 14 ساعة و59 دقيقة

 وتركيا:16 ساعة

 وأسبانيا: 16 ساعة

 والولايات المتحدة: 16 ساعة و4 دقائق

 وبريطانيا: 18 ساعة و9 دقائق

 والدنمارك: 18 ساعة و26 دقيقة

 وروسيا 18 ساعة و29 دقيقة

 والسويد: 18 ساعة و56 دقيقة

 والنرويج: 19 ساعة

وآيسلندا: 19 ساعة و22 دقيقة

واخيراً فتأتي كندا على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة.

‫وعن الدول الإسلامية والعربية فترتيبها من الأقصر في ساعات الصيام إلى الأطول، كالتالي:

‫جزر القمر 12 ساعة و37 دقيقة

 والصومال 13 ساعة و27 دقيقة

 واليمن: 14 ساعة و7 دقائق

 والسودان: 14 ساعة و8 دقائق

 وموريتانيا: 14 ساعة و16 دقيقة

سلطنة عمان 14 ساعة و37 دقيقة

 والسعودية: 14 ساعة و41 دقيقة

 والإمارات: 14 ساعة و41 دقيقة

‫ البحرين 14 ساعة و49 دقيقة

 وقطر:14 ساعة و53 دقيقة

 والكويت: 15 ساعة و4 دقائق

ومصر: 15 ساعة و7 دقائق

وفلسطين: 15 ساعة و15 دقيقة

 والأردن: 15 ساعة و17 دقيقة

 والعراق: 15 ساعة و24 دقيقة

 والمغرب: 15ساعة و25 دقيقة

 وسوريا: 15 ساعة و25 دقيقة

 ولبنان: 15 ساعة و27 دقيقة

 وليبيا: 15 ساعة و31 دقيقة

 وتونس: 15 ساعة و45 دقيقة

 والجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة

وعن عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية فترتيبها من الأقصر في ساعات الصيام إلى الأطول، كالتالي:

‏جازان 14 ساعة و17 دقيقة

 ونجران 14 ساعة و19 دقيقة

 والباحة 14 ساعة و29 دقيقة

 وجدة 14 ساعة و33 دقيقة

 ومكة المكرمة 14 ساعة و35 دقيقة

 والمدينة المنورة 14 ساعة و48 دقيقة

 والرياض 14 ساعة و49 دقيقة

 والدمام 14 ساعة و57 دقيقة

 وبريدة 14 ساعة و57 دقيقة

 وحائل 15 ساعة و2 دقيقة

 وتبوك 15 ساعة و7 دقائق

 وعرعر 15 ساعة و20 دقيقة

 وطريف 15 ساعة و24 دقيقة

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