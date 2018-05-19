تعرّف على أسماء المقبوض عليهم: ٤ رجال و٣ نساء بينهم لجين الهذلول

(أنحاء) – متابعات : ــ
تكشفت معلومات جديدة عن المجموعة التي أعلنت رئاسة أمن الدولة ضبطها بعد قيامها بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم.
ووفقًا للمعلومات، تتكون المجموعة من أربعة رجال وثلاث نساء، هم: إبراهيم عبدالرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبدالعزيز محمد المشعل، ولجين هذلول الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان فهد النفجان، وشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليًا.
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قد صرَّح بأن الجهة المختصة رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.
وقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة من القبض على عناصر تلك المجموعة البالغ عددهم سبعة أشخاص. فيما لا يزال العمل جاريًا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه. والله الهادي إلى سواء السبيل.