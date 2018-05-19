ضبط أموال ومجوهرات في منزل رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد اتهامه بالاختلاس | فيديو

(أنحاء) – وكالات :-
تمكّنت الشرطة الماليزية من ضبط كميات ضخمة من الهدايا والأموال والمجوهرات في إطار التحقيق في اختلاسات اتهم فيها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
وشملت المضبوطات عددا كبيرا من حقائب اليد الفاخرة التي وصل عددها إلى 72 حقيبة، مليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عملية مداهمة ضمن اتهامات وُجهت لعبدالرزاق باختلاس أموال الدولة.
وأوضح مسؤول شرطي في الجرائم المالية أن رجال الشرطة فتشوا الحقائب المضبوطة، بعد العثور عليها في شقق فاخرة في العاصمة كوالالمبور، وضبطوا كميات من العملات المحلية والأمريكية، وساعات ثمينة ومجوهرات، كانت مخبّأة داخل 72 حقيبة يد من ماركات عالمية.
يُذكر أن الحكومة الجديدة برئاسة مهاتير محمد، 92 عاما، أعلنت عزمها على استرجاع الأموال التي قالت إنها مختلسة من صندوق الدولة السيادي، والذي يعاني حاليا من دين بـ10 مليارات يورو.