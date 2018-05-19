فيديو | نوال الكويتية: علاقتي بأحلام انتهت بلا عودة.. وتصريحات محمد عبده تعود لصداقته القوية بها

(أنحاء) – متابعات :-
روت الفنانة نوال الكويتية تفاصيل جديدة حول علاقتها بالمطربة أحلام بعد الأزمات التي وقعت بينهما، رافضةً في الوقت ذاته وصف “مطربة الخليج الأولى” مؤكدةً أنها لا تقتنع بهذه التقسيمات.
وأكدت خلال استضافتها ببرنامج “مجموعة إنسان” على قناة “إم بي سي” أمس الجمعة، أنها كانت صديقة لأحلام لكن تدهورت العلاقة بينهما، مشيرةً إلى أن العلاقة لابد أن تكون مبنية على الاحترام وإذا لم يوجد فقد انتهت العلاقة ولا يمكن أن تعود.
وأشارت إلى أنها لا تعرف سبب بداية الأزمة مع أحلام، قائلةً إنها هي مَن بدأت سلسلة الإساءة بسلسلة أفعال قامت بها عمداً لمضايقتها؛ ولذلك قامت بالرد عليها.
وأعربت عن ضيقها من ذهاب أغنية “الأماكن” -التي كانت معدة لها- إلى الفنان محمد عبده، مؤكدة أنها تحترمه بشكل شديد، وعزت سبب موقفه منها لتجاهله لها ومقارنتها بطريقة سيئة بأحلام، معتبرةً أن ذلك يعود للصداقة القوية التي تجمعه بأحلام، لافتةً إلى أنه بدأ مؤخرًا يثني عليها ويختارها للغناء.