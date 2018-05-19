فيديو وصور | مراسم زفاف الأمير “هاري” و”ميغان ماركل”

(أنحاء) – متابعات :-
بدأت اليوم السبت ببريطانيا مراسم زفاف الأمير “هاري” والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، وسط إجراءات أمنية مشددة، في قلعة “وندسور”، التي تقع على بعد 30 كيلو متراً غرب لندن.
وقد منحت الملكة إليزابيث الأمير “هاري” اليوم السبت، لقب “دوق ساسكس”، ما يعني أن زوجته ستصبح “دوقة”.
واحتشد الآلاف من البريطانيين حول القلعة، وبالطرق المختلفة بالمدينة لمتابعة حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث هاري (33 عاماً) وميغان (36 عاماً)، بينما يتابع الملايين حول العالم الحفل عبر شاشات التلفزة.
وولدت “ميغان” من أم أمريكية ذات أصول إفريقية وأب أبيض، وقد حالت ظروف الأب “توماس ماركل” الصحية دون حضوره حفل الزفاف، الذي ستستمر مراسمه حتى مساء اليوم.
https://twitter.com/BBCArabic/status/997798372743376896/video/1