19 مايو 2018 مـ / موافق 4 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»كتلة الصدر تفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق
﻿

كتلة الصدر تفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز كتلة “سائرون” التي يتزعمها مقتدى الصدر بالانتخابات البرلمانية وحصولها على 54 مقعدًا.

وجاءت في المرتبة الثانية كتلة هادي العامري وحصلت على 47 مقعدًا؛ وحل في المرتبة الثالثة “ائتلاف النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وحصل على 42 مقعدًا.

وتعليقاً على نتيجة الانتخابات مقتدى الصدر زعيم كتلة “سائرون” رسالة إلى ناخبيه قائلاً: صوتكم شرف لنا وأمانة في أعناقنا.. فقد انتصر العراق والإصلاح بأصواتكم لن نخيبكم.. والعتب كل العتب على من خذل العراق والإصلاح ممن كنا نظن بهم خيراً”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق