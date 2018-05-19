فيديو | “هيئة الإحصاء”: تعداد 2020 سيجرى بطريقة غير تقليدية.. سيشمل السكان والمنشآت والمساكن

(أنحاء) – متابعات :-
قال رئيس الهيئة العام للإحصاء الدكتور فهد التخيفي إن مشروع التعداد السكاني 2020 سيشمل السكان والمساكن والمنشآت، لافتاً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بطريقة مختلفة عن السابق وغير تقليدية.
وأضاف التخيفي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التعديد الجديد سيكون تسجيلياً بعيداً عن الطريقة القديمة والتي كان يتم فيها الاكتفاء بعمل زيارات للأسر والمنشآت لحصر المعلومات والمؤشرات.
وأوضح أن النظام الجديد سيساعد على التوصل لمعلومات أدق من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للإحصاء وهيئة البريد السعودي ستتم الاستعانة بهما في عمل التعداد السكاني.