أستراليا.. “المبتعثة القثامي” تتميز في طب النانو وتحقق رسالتها للدكتوراه التصنيف العالي

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
في إنجاز علمي جديد لمبعتثي أستراليا حصلت الدكتورة مرفت القثامي على شهادة الدكتوراه في تخصص الفيزياء الطبية تخصص دقيق طب النانو والأشعة الطبية وصنفت الرسالة بالدرجة العليا.
وتم نشر جزء من رسالتها في مجلات علمية ومؤتمرات عالمية وقد حصلت على شهادات تميز ولاقت دعم من عدة من المجموعات البحثية في هذا المجال.
وتفصيلاً تمكنت “القثامي” مبتعثة جامعة الطائف من تركيب معدن البزموث النقي (~٨٠٪) ومركباته واستخدامها كأداة مزدوجة الوظيفة تزيد من دقة وكفاءة التشخيص بالإضافة لزيادة تأثير العلاج الإشعاع.
وتضمنت الدراسة مقارنة فعالية تأثير نانو معدن البزموث ونانو الذهب وأجريت الدراسة على خلايا سرطان الجلد والبروستاتا والتي أثبتت فعالة نانو البزموث على الذهب.
كما أثبتت الدراسة أيضاً قوة فعالية نانو البزموث النقي في زيادة كفاءة العلاج الإشعاعي مقارنة بمركباته في علاج سرطان الرئة والبروستاتا.
بالإضافة قد أظهرت نتائج الدراسة أن تلك الجزئيات بالإضافة لتأثيرها العلاجي ممكن أن تستخدم كأداة تشخيصية لتعزيز عامل التباين في جهاز تصوير الأشعة المقطعية الثنائي الطاقة.
كما عرض البحث قدرة مركبات البزموث في تطوير كفاءة جهاز التصوير الملون المبتكر (MARS-CT) المتعدد الطاقة (والذي يعتبر مشروع بحثي ضخم لجهاز تصوير مبتكر من قبل باحثين من جامعة أوتاقو وكانتربيري في نيوزلندا) لتمكنين التصوير الجزيئي.
” القثامي” عبرت عن فخرها واعتزاها بهذا الإنجاز البحثي الكبير والذي أتاح لها فرصة المشاركة العلمية مع أفضل المجموعات البحثية العالمية؛ وقالت: أهدي هذا الإنجاز للوطن الغالي والذي منحني الكثير وما زلت أطمح بالكثير في المستقبل الجديد.
وأضافت أقدم جزيل الشكر للملحقية الثقافية بأستراليا على دعمهم واهتمامهم ممثلة بسعادة الدكتور: هشام خداوردي والذي كان محفز وداعم لي ولكل مبتعثي أستراليا.
يذكر أن الملحقية أقامت حفل تكريمي للدكتورة للقثامي في العاصمة كانبرا وبحضور عدد من مسؤولين الملحقية.