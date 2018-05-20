20 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة.. أم تستعيد طفلها الرضيع في قضية حضانة خلال 10 دقائق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعاد حكم محكمة طفلا رضيعا إلى أمه في حكم فوري، بعد أن أخذه طليقها، ولم يُعِده، وذلك في وقت قياسي من بدء جلسة الحكم.

فقد أصدرت المحكمة العامة بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة حكماً فورياً من الجلسة الأولى، يقضي بتسليم الطفل الرضيع إلى والدته، بعد أن رفعت الأم، وهي مواطنة، دعوى حضانة ضد طليقها الذي أخذ ابنها منها، وعمره 9 أشهر فقط من منزلها ولم يقم بإرجاعه.

وطلب القاضي، وفقًا لـ”سبق”، من الموظف الاتصال فوراً بوالد الطفل والتواصل معه وإبلاغه بضرورة الحضور، وأكد حكم القاضي أحقية الأم في حضانة طفلها ما دام رضيعاً، وبالفعل جاء الأب للمحكمة خلال 10 دقائق مصطحباً ابنه معه، وقام بتسليمه إلى الأم التي بكت من فرحة استعادة وليدها.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أكّد على أحقية الأم في حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، وفق تعميم وُزع على المحاكم.

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