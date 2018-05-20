20 مايو 2018 مـ / موافق 5 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السديس” يكشف عن مشروعات توسعة كبيرة في الحرمين باسم الملك سلمان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن مشروعات توسعة جديدة وكبيرة ستتم بالحرمين الشريفين باسم الملك سلمان عبدالعزيز.

وقال إنه تم عرض تصور هذه التوسعات على خادم الحرمين الشريفين مؤخراً، لافتاً وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن من المشروعات الجديدة، إكمال مشروع الحرمين في الدورين المتبقيين، وتظليل المطاف، وساحات المسجد الحرام.

وأبان أنه تمت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها لاستيعاب نحو مليون مصلٍّ، إلى جانب تجهيز صحن المطاف ليسع 107 آلاف طائف في الساعة.

وأوضح أن الرئاسة أطلقت حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، وذلك لتفعيل مشروع “كيف نكون قدوة؟” الذي جاء بمبادرة من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأكد أن رئاسة الحرمين لا تتدخل في عقائد الناس ولا في مذاهبهم وتوجهاتهم وثقافاتهم، مشيراً إلى حرص الرئاسة على الأمن الفكري وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال، كما أن منسوبي الرئاسة لا ينتمون لأي أحزاب أو جماعات، ومن يلاحظ عليه شيء من ذلك تتم مناصحته في البداية، ومن ثم تطبق عليه الأنظمة، ولا مجال للمزايدة.

وأبان السديس أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف على 40 مبادرة قدمتها الرئاسة تم دمجها في 11 مبادرة، منها جامعة الحرمين الشريفين، وقناة الحرمين الشريفين، واستثمار الإعلام والتقنية، بالإضافة للبنية التحتية والتطوير، وإدارة الحشود، وطريقة التخلص من النفايات.

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